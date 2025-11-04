Teradata Aktie
WKN DE: A0M0ZR / ISIN: US88076W1036
|
04.11.2025 22:52:35
Teradata Corp. Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Teradata Corp. (TDC) reported a profit for its third quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled $40 million, or $0.42 per share. This compares with $32 million, or $0.33 per share, last year.
Excluding items, Teradata Corp. reported adjusted earnings of $69 million or $0.72 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.54 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 5.5% to $416 million from $440 million last year.
Teradata Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $40 Mln. vs. $32 Mln. last year. -EPS: $0.42 vs. $0.33 last year. -Revenue: $416 Mln vs. $440 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.53 to $0.57 Full year EPS guidance: $2.38 to $2.42
