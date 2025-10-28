Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
|
28.10.2025 22:09:33
Teradyne Inc. Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates
(RTTNews) - Teradyne Inc. (TER) announced earnings for third quarter that Decreased from the same period last year but beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $119.56 million, or $0.75 per share. This compares with $145.65 million, or $0.89 per share, last year.
Excluding items, Teradyne Inc. reported adjusted earnings of $135.9 million or $0.85 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.79 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 4.3% to $769.21 million from $737.30 million last year.
Teradyne Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $119.56 Mln. vs. $145.65 Mln. last year. -EPS: $0.75 vs. $0.89 last year. -Revenue: $769.21 Mln vs. $737.30 Mln last year.
