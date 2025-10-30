Terex Aktie
WKN: 884072 / ISIN: US8807791038
|
30.10.2025 13:03:57
Terex Maintains FY25 Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Thursday, industrial equipment manufacturer Terex Corp. (TEX) maintained its earnings and revenue guidance for the full-year 2025 given the turbulent macro environment, market headwinds and changes in tariffs.
For fiscal 2025, the company now projects earnings in a range of $4.70 to $5.10 per share on revenues between $5.3 billion and $5.5 billion.
On average, analysts polled expect the company to report earnings of $4.83 per share on revenues of $5.45 billion for the year. Analysts' estimates typically exclude special items.
