Terex Maintains FY25 Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Thursday, industrial equipment manufacturer Terex Corp. (TEX) maintained its earnings and revenue guidance for the full-year 2025 given the turbulent macro environment, market headwinds and changes in tariffs.

For fiscal 2025, the company now projects earnings in a range of $4.70 to $5.10 per share on revenues between $5.3 billion and $5.5 billion.

On average, analysts polled expect the company to report earnings of $4.83 per share on revenues of $5.45 billion for the year. Analysts' estimates typically exclude special items.

