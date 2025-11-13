T.e.r.n.a.- Rete Elettrica Nazionale Spa Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs Aktie
WKN DE: A1T8LG / ISIN: US88088L1035
|
13.11.2025 18:01:59
Terna 9-Month Profit Rises
(RTTNews) - Terna S.p.A. (TRN.MI, TEZNY) on Thursday reported results for the nine months, with profit increasing from last year, as revenues grew.
Group net profit for the period rose 5% to 852.7 million euros from 812.6 million euros last year. EBIT for the period gained 7.2% to 1.35 billion euros from 1.26 billion euros last year.
Revenues for the period gained 8.9% to 2.88 billion euros from 2.65 billion euros last year. The increase was mainly driven by growth in revenue from Regulated Activities, primarily due to the expansion of the regulated asset base (RAB) as a result of new investments, partially offset by a reduction in output-based incentives.
Looking forward, in 2025, the Terna Group expects revenue at 4.03 billion euros, EBITDA at 2.70 billion euros and Group net profit at 1.08 billion euros.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu T.e.r.n.a.- Rete Elettrica Nazionale Spa Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu T.e.r.n.a.- Rete Elettrica Nazionale Spa Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.