TerrAscend Aktie
WKN DE: A2DSES / ISIN: CA88105E1088
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06.11.2026 04:34:39
TerrAscend Corp. Q3 Loss Declines
(RTTNews) - TerrAscend Corp. (TSNDF) revealed Loss for third quarter of -$6.59 million
The company's bottom line totaled -$6.59 million, or -$0.02 per share. This compares with -$11.11 million, or -$0.08 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.8% to $68.21 million from $65.10 million last year.
TerrAscend Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$6.59 Mln. vs. -$11.11 Mln. last year. -EPS: -$0.02 vs. -$0.08 last year. -Revenue: $68.21 Mln vs. $65.10 Mln last year.
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