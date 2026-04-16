TerraSky präsentierte Quartalsergebnisse

TerraSky gab am 14.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 38,92 JPY, nach 35,15 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,15 Prozent auf 7,74 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 121,81 JPY, nach 78,94 JPY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,06 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 24,71 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at