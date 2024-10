Tesla-Aktie höher: Tesla will Markenrechte für "Robotaxi" und "Robobus"

Die Anträge des Elektroauto -Herstellers beim amerikanischen Patent- und Markenamt USPTO umfassen sowohl Fahrzeuge als auch Beförderungsdienste. Der Begriff Robotaxi bürgerte sich in den vergangenen Jahren zur Bezeichnung von selbstfahrenden Autos ein, die Menschen befördern.

Teslas Anträge wurden vergangene Woche zur Vorstellung eines Robotaxi-Modells und des Konzepts für einen selbstfahrenden Bus für bis zu 20 Personen durch Firmenchef Elon Musk eingereicht. Über sie berichtete zunächst das auf Elektromobilität spezialisierte Blog "Electrek".

Andere Namen bei Präsentation

Musk selbst nannte die Fahrzeuge bei der Präsentation mehrfach "Cybercab" und "Robovan". Für "Cybercab" findet sich aktuell kein Antrag in der USPTO-Datenbank. Den Namen "Robovan" sicherte sich unterdessen bereits 2019 die Firma Starship Technologies, die auf dem Gehweg fahrende Lieferroboter entwickelt.

Musk hatte angekündigt, Teslas selbstfahrendes Robotaxi solle voraussichtlich im Jahr 2026 in die Produktion gehen. Es werde zu einem Preis unter 30.000 Dollar auch privat zu kaufen sein. Zugleich schränkte er selbst ein, er neige dazu, bei Fristen zu optimistisch zu sein. Anleger waren enttäuscht über das Fehlen konkreter Details zu den Plänen und ließen die Tesla-Aktie nach dem Event um rund neun Prozent fallen.

Branchenbeobachter zweifeln zugleich nach wie vor an, ob Tesla verlässliches autonomes Fahren allein mit Kameras erreichen kann. Konkurrenten wie die Google-Schwesterfirma Waymo setzen zusätzlich teurere Technik wie Laser-Radare ein, die die Umgebung von Fahrzeugen abtasten. Waymo betreibt bereits einen fahrerlosen Robotaxi-Dienst in vier US-Städten und macht mehr als 100.000 Fahrten mit Passagieren pro Woche.

Ferngesteuerte Roboter

Musk führte bei der Präsentation auf dem Gelände des Hollywood-Studios Warner Bros. in Los Angeles auch die aktuelle Version des humanoiden Roboters "Optimus" vor. Die Roboter werden nach seinen Worten das wichtigste Produkt überhaupt sein, da jeder mechanische Helfer haben wollen werde. Nach der rund 20-minütigen Autovorstellung agierten die Roboter unter anderem als Barkeeper und Tänzer. Nun berichtete unter anderem der Finanzdienst Bloomberg, dass sie dabei zum Teil von Menschen ferngesteuert worden seien.

Tesla erhält ersten Teil der Genehmigung für Werksausbau

Der US-Elektroautobauer Tesla hat vom Land Brandenburg grünes Licht für einen ersten Schritt zum Ausbau des Werkes in Grünheide bei Berlin bekommen. Das Landesumweltamt habe eine erste umweltrechtliche Genehmigung erteilt, wie das Umweltministerium mitteilte. Dabei gehe es um Änderungen und die Optimierung an bereits errichteten Anlagen. Tesla erklärte, mit dem ersten Teil der Genehmigung stelle die Behörde auch fest, dass ein möglicher weiterer Ausbau mit einer Verdoppelung der Produktionskapazität und der Batteriespeicherkapazität mit den dargestellten Umweltauswirkungen grundsätzlich genehmigungsfähig sei.

Dafür muss kein weiterer Wald gerodet werden. Es geht um einen Ausbau auf dem bisherigen Gelände der einzigen E-Auto-Fabrik von Elon Musk in Europa.

Tesla will die Produktion in Grünheide von geplanten 500 000 Autos im Jahr - die bisher nicht erreicht sind - auf eine Million im Jahr verdoppeln. Die Speicherkapazität der Herstellung von Batteriezellen soll von 50 auf 100 Gigawattstunden jährlich steigen. Für den Ausbau stellte Tesla einen Antrag in drei Teilen. Das Unternehmen hatte deutlich gemacht, dass es an den Ausbauplänen festhalte, der Zeitplan wegen der schwierigen Marktlage aber offen sei. In Grünheide arbeiten knapp 12.000 Beschäftigte.

Die Tesla-Aktie zeigt sich an der NASDAQ zeitweise 0,47 Prozent höher bei 220,20 US-Dollar.

AUSTIN (dpa-AFX)