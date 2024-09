Tesla-Aktie mit Kurssprung: Deutsche Bank-Analyst vergibt hohes Kursziel

• Deutsche Bank äußert sich äußerst optimistisch über Tesla• Hohes Kursziel für Tesla-Aktie• Breites Spektrum an Wachstumstreibern

Edison Yu, Analyst bei der Deutschen Bank, hat sich für die Aktie des US-amerikanischen Elektroautobauers Tesla enorm optimistisch gezeigt. In einer ersten Bewertung lässt insbesondere das Kursziel für die Aktie aufhorchen. Die Tesla-Aktie reagierte am Dienstag an der NASDAQ mit einem Sprung von 4,58 Prozent auf 226,17 US-Dollar. Am Mittwoch verliert das Papier vorbörslich zeitweise allerdings wieder 1,05 Prozent auf 223,80 US-Dollar.

Kauf-Empfehlung ausgegeben

Yu, der in Nachfolge des bekannten Tesla-Analysten Emmanuel Rosner, der das Analystenteam der Deutschen Bank verlassen hat, antritt, startet seine Bewertung von Tesla mit einem Kursziel von 295 US-Dollar. Damit traut der Analyst der Aktie verglichen mit dem aktuellen Aktienpreis einen Sprung um bis zu 30 Prozent zu.

Yu zeigt sich deutlich bullisher als der Großteil der Analysten: Das durchschnittliche Kursziel für die Tesla-Aktie liegt bei 211,46 US-Dollar und damit unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Morgan Stanley ist dabei der Mega-Bulle unter den Experten: Das Preisziel der US-Bank für den Musk-Konzern liegt bei 310 US-Dollar.

Analyst bewertet auch Zukunftsgeschäft

"Im Kern sehen wir Tesla nicht als Automobilhersteller, sondern als Technologieplattform, die versucht, mehrere Industrien neu zu gestalten und daher eine besondere Art von Bewertungsrahmen verdient", begründet der Deutsche Bank-Analyst "MarketWatch" zufolge seine optimistische Bewertung. Das Unternehmen versuche, mehrere Branchen umzugestalten und habe vor diesem Hintergrund "ein einzigartiges Bewertungssystem" verdient. Tesla sei "eine Klasse für sich", lobt Yu weiter.

In seine Expertenbewertung flossen auch Geschäfte ein, in denen Tesla noch gar kein Geld verdient - darunter das Segment der Robotaxis und die Robotersparte des Unternehmens. Dennoch gibt Yu hier bereits konkrete Erwartungen an: Bei den Robotaxis rechnet der Experte bis 2035 mit einer Flottengröße von rund einer Million Fahrzeugen, zeitgleich traut er dem Autobauer bis zu diesem Zeitraum zu, rund 200.000 humanoide Optimus-Roboter unters Volk gebracht zu haben.

Auch das Automobilgeschäft bewertet Yu positiv: "Tesla hat strukturell bereits einen großen Vorsprung bei BEVs [batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen], insbesondere in Bezug auf Größe/Kosten, und verfügt weltweit über einen übergroßen Markenwert", zitiert "Investing" aus der Analystenstudie. Beim bevorstehenden "Robotaxi Day" am 10. Oktober rechnet der Experte mit der Präsentation des ersten Robotaxis und hält ebenfalls ein neueres, günstigeres Modell auf Basis der Plattform der nächsten Generation für möglich.

Zudem traut Yu Tesla auch im Batteriespeichergeschäft weiter große Wachstumschancen zu: Bis 2025 rechnet der Deutsche Bank-Analyst hier mit Umsätzen von 13 Milliarden US-Dollar.



Redaktion finanzen.at