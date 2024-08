NIO greift an: Neue Submarke ONVO als Tesla-Konkurrent in den Startlöchern

Innerhalb kurzer Zeit hat NIO eine Reihe von Elektromodellen in Deutschland eingeführt. Nun kündigt sich außerdem eine neue familienfreundliche Submarke an, die ab 2024 erhältlich sein soll.

• NIO bringt elektrischen Mittelklasse-Familien-SUV auf den Markt• Mit ONVO will sich NIO direkt gegen Tesla positionieren• Der L60 soll mit geringem Energieverbrauch, hoher Reichweite und Komfort punkten

Elektrischer Mittelklasse-Familien-SUV

Im Automobilwerk des chinesischen Startups NIO, das sich auf die Fertigung von Elektroautos spezialisiert hat, ist die Produktion der ersten Fahrzeuge der neuen Submarke ONVO angelaufen. Bereits vor einigen Jahren hatte NIO die Gründung von zwei weiteren Marken angekündigt. Neben Firefly war lange Zeit auch das Projekt "Alps" im Gespräch. Im Frühjahr 2024 wurden dann der endgültige Markenname ONVO und das erste Modell, der L60, vorgestellt. Der Markenname ONVO stammt von "On Voyage", das Motto lässt sich vom chinesischen Namen "Le Dao" (übersetzt: "Weg zum "Glück") ableiten und bedeutet so viel wie: "Glück auf jedem Weg, wir reisen mit Familie". ONVO soll für günstigere E-Autos zwischen 200.000 und 300.000 Yuan (umgerechnet etwa 25.700 bis 38.400 Euro) stehen und sich entsprechend zwischen NIO und der neuen Budgetmarke Firefly positionieren. Mit dem L60 hat NIO ein Modell auf den Markt gebracht, das dem Tesla Model Y designtechnisch ähnelt. Als elektrischer Mittelklasse-Familien-SUV soll das Fahrzeug für Mainstream-Familiennutzer werden. Nach Angaben des Unternehmens kann dieser zu einem Startpreis von umgerechnet 28.000 Euro vorbestellt werden - rund 4.000 Euro weniger als der aktuelle Basispreis des Tesla Model Y in China. Auf dem chinesischen Markt soll die Auslieferung im 3. Quartal 2024 beginnen, Ende 2024 soll der Start in Europa folgen.

Technische Details und Design

Laut dem Branchenexperten electrive war bereits durchgesickert, dass der L60 zwei Batterieoptionen für 60 und 90 kWh anbieten und auf einer 900-Volt-Hochspannungsplattform aufbauen wird, die ein schnelles Aufladen der Batterie ermöglicht. Designtechnisch biete der fünftürige SUV mit coupéhafter Dachlinie einen geräumigen und variabel nutzbaren Innenraum. Nach offiziellen Angaben von NIO, weise der L60 "den für einen Serien-SUV weltweit niedrigsten Luftwiderstandsbeiwert von 0,229" auf. Mithin ermögliche die aerodynamische Außenschicht des Fahrzeuges einen Energieverbrauch von nur 12,1 kWh auf 100 Kilometer. Das Reichweitenpotenzial soll bei mehr als 1.000 Kilometer liegen, so das Unternehmen.

Weiter Schwerpunkte bei der Entwicklung waren NIO zufolge kurze Überhänge und eine geräumige Kabine mit cleverem Stauraumkonzept, hohe Sicherheit, digitale Features und assistiertes, intelligentes Fahren. William Li, Gründer, Vorsitzender und CEO von NIO erklärte: "Mit der Aufnahme von ONVO in unsere Markenpalette können wir mehr Anwender erreichen und bedienen. Da wir die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Unternehmens nutzen, haben wir volles Vertrauen in NIO und ONVO", heißt es im Beitrag von electrive.

M. Schausbreitner / Redaktion finanzen.at