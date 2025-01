Tesla-Aktie nach Kurssprung in Rot: Barclays hat Kursziel angehoben

• Barclays: Tesla-Aktie ist spekulativ• Keine unmittelbaren negativen Katalysatoren in Sicht• Kursziel für Tesla-Aktie erhöht

Seit der US-Wahl am 5. November 2024, bei der der Republikaner Donald Trump seine zweite Amtszeit im Weißen Haus überraschend deutlich zementierte, dominieren so genannte Trump-Trades den Markt. Zu den stärksten Gewinnern gehört dabei der Elektroautobauer Tesla, denn die Anleger hoffen, dass das autonome Fahren, das bisher noch deutlichen Beschränkungen auf Gesetzesebene unterliegt, unter Trump 2.0 seinen Durchbruch erleben wird. Der Konzern unter Elon Musk hat große Pläne in diesem Bereich, unter anderem den kürzlich angekündigten Robotaxi-Dienst, der 2026 an den Start gehen soll.

Spekulative Tesla-Aktie

Nach Meinung von Barclays-Analyst Dan Levy ist die jüngste Kursrally aber nicht mit Fundamentaldaten unterlegt, sondern vielmehr auf die Begeisterung der Anleger für autonome Fahrzeuge (AV), künstliche Intelligenz (KI) und den gesamten adressierbaren Markt (TAM) zurückzuführen.

Darüber hinaus werde der Tesla-Aktienkurs auch von der Elon-Prämie, also dem übergroßen Einfluss, den Konzernlenker Elon Musk auf die Bewertung des Unternehmens hat, beflügelt. Da der Tesla-Chef den Republikaner Donald Trump während dessen Wahlkampf massiv unterstützt hat, setzen Investoren nun darauf, dass sich dies unter anderem in einem Abbau lästiger Bundesvorschriften für selbstfahrende Autos niederschlagen wird. Nach Ansicht von Levy ist die Anlagedynamik des Tesla-Papiers derzeit ebenso spekulativ wie Bitcoin.

Barclays hebt Daumen für Tesla

Zwar rechnet der Analyst damit, dass im Laufe der Zeit die Fundamentaldaten wieder einen stärkeren Einfluss auf die Tesla-Bewertung haben werden, im Moment jedoch gebe es keinen erkennbaren negativen Katalysator, weil die Anleger weiterhin optimistisch in Bezug auf Teslas Position als Marktführer für Zukunftstechnologien außerhalb der Elektrofahrzeuge sind. Angesichts dessen bleibe das Unternehmen im Fokus von spekulativen und wachstumsorientierten Anlegern.

Vor diesem Hintergrund erhöhte Dan Levy das Kursziel für die Tesla-Aktie von 270 auf 325 Dollar und bekräftigte die Einstufung "Equal-weight". An der NASDAQ kletterte das Papier daraufhin am Mittwoch um 8,04 Prozent und schloss bei 428,22 Dollar. Am Donnerstag geht es aber zeitweise schon wieder um 2,56 Prozent auf 417,26 Dollar abwärts.

Redaktion finanzen.at