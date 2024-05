Tesla-Aktie profitiert: Elon Musk kündigt verbesserte Reichweiten beim Model Y an

• Elon Musk berichtet auf X von Software-Update• Neue Reichweiten für Model Y in Aussicht• Tesla-Aktie profitiert von Tweets

Wie Tesla-Chef Elon Musk am Wochenende auf seiner Plattform X, ehemals Twitter, mitteilte, habe der Model Y nun standardmäßig eine Reichweite von 320 Meilen pro Ladung - statt wie zuvor 260 Meilen. Und weiter hieß es: "Obwohl es über einen Hinterradantrieb verfügt, sorgt die Präzision der Tesla-Elektromotoren dafür, dass es mit Ganzjahresreifen immer noch eine hervorragende Traktion auf Schnee und Eis bietet".

The standard Tesla Model Y now has a 320 mile range! Although it is rear-wheel-drive, the precision of Tesla’s electric motors means it still has great traction on snow & ice with all-season tires. https://t.co/Oj2hxF9yiE

Eine verbesserte Reichweite sollen auch Tesla-Fahrer mit einem Model Y, der bereits auf den Straßen unterwegs ist, zeitnah über ein Software-Update erhalten können, wie Musk in einem weiteren Tweet mitteilte.

The "260 mile" range Model Y’s built over the past several months actually have more range that can be unlocked for $1500 to $2000 (gains 40 to 60 miles of range), depending on which battery cells you have.



Working through regulatory approvals to enable this. pic.twitter.com/6d5Ntekk01