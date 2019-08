Tesla-Aktie: Walmart klagt gegen Tesla wegen brennender Solarmodule

In der Klageschrift, die am Dienstag bei einem New Yorker Bundesgericht eingereicht wurde, erklärte Walmart , dass seit vergangenem November Teslas Solarmodule für mindestens sieben Brände verantwortlich gewesen sein sollen. Der Einzelhändler fordert von Tesla, dass die Dachpaneelen von mehr als 240 Walmart-Standorten abgebaut werden sowie eine Kostenübernahme durch Tesla.

Laut Walmart wurde durch die Brände Ware zerstört, und an den Gebäuden müssten erhebliche Reparaturen durchgeführt werden. Tesla hatte 2016 die Gesellschaft Solarcity übernommen. Eine Stellungnahme war von Tesla zunächst nicht erhältlich. Walmart wollte keinen weiteren Kommentar in der Sache abgeben.

Von Patrick Thomas

NEW YORK (Dow Jones)