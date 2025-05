FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Walmart nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 110 US-Dollar belassen. Walmart habe ein solides erstes Quartal präsentiert, indem es die hohen Markterwartungen beim organischen Umsatzwachstum und beim Gewinn je Aktie u?bertroffen habe, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.