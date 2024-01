Tesla-Chef Elon Musk gibt zu: "Ich wollte nie CEO werden"

• Probefahrt in Elektroauto -Prototyp tZero begeistert Elon Musk• Musk kommt mit Martin Eberhard, Marc Tarpenning und Ian Wright von Tesla Motors zusammen• Tesla-Chef: "Ich wollte nie CEO werden"

Musks Weg zum Tesla-CEO

Elon Musk gründete 1995 mit seinem Bruder Kimbal das Dotcom-Unternehmen Zip2, das die beiden bereits vier Jahre später verkauften. Das Geld verwendete Musk 1999 für die Gründung eines weiteren Unternehmens, X.com. Dieses fusionierte wenig später mit dem Konkurrenten Confinity, damit war PayPal geboren. Das nächste Projekt des Tech-Visionärs war das Raumfahrtunternehmen SpaceX, bevor Musk begann in Tesla zu investieren.

Dazu kam es ursprünglich, weil Musk den elektrischen Sportwagen tZero, von einer Firma namens AC Propulsion, einer Probefahrt unterzogen hatte und so begeistert von dem Fahrzeug war, dass er dieses kommerzialisieren wollte. Da das Team, das das Fahrzeug entwickelt hatte dies nicht selbst tun wollte, brachte es Musk mit Martin Eberhard, Marc Tarpenning und Ian Wright von Tesla Motors zusammen, die dasselbe vorhatten wie Musk.

Nach der Unternehmensgründung von Tesla im Jahr 2003 habe die Entscheidung einen CEO zu ernennen laut Benzinga zu erheblichen internen Konflikten bei dem US-Elektroautobauer geführt. Infolge dessen übernahm einer der Mitgründer des US-Elektroautobauers, Martin Eberhard, die Führungsposition im Unternehmen. Zahlreiche Probleme in den Anfangsjahren, wie technische Schwierigkeiten und Budgetüberschreitungen, für die Musk Eberhard verantwortlich machte, führten jedoch dazu, dass Eberhard seinen Posten als CEO räumen musste. Nach einer Reihe von Interims-CEOs übernahm schließlich Elon Musk, der zuvor Vorstandsmitglied bei Tesla war, im Oktober 2008 das Ruder.

Elon Musk: "Ich wollte nie CEO werden"

Elon Musk selbst hat jedoch immer wieder betont, dass er sich lieber auf die Technologie und Produktentwicklung konzentriert hätte, als die Unternehmensführung zu übernehmen. Seine Entscheidung für den Chef-Posten bei Tesla sei eher durch die Notwendigkeit, das Unternehmen durch schwierige Zeiten zu manövrieren, entstanden.

Im Jahr 2020 erklärte Musk in einer Folge des Podcasts "Third Row Tesla" zu seinen Plänen, neben seinem SpaceX-Projekt auch noch den tZero zu vermarkten: "Ich dachte nicht, dass es einfach sein würde, aber ich dachte, ich könnte vielleicht 20 bis 30 Stunden pro Woche einplanen und nur an der Produktentwicklung arbeiten, und dann könnten andere Leute die anderen Dinge erledigen. Die anderen Sachen habe ich sowieso nicht gern gemacht". Doch das habe nicht funktioniert.

Nach Eberhards Abgang als Tesla-Chef sei es laut Elon Musk und seinem Bruder Kimbal zu schwierig gewesen, einen qualifizierten CEO zu finden, da Tesla kein typisches Automobilunternehmen sei und über eine Start-up-Kultur verfüge. So trat Elon Musk den Posten im Oktober 2008 an, obwohl Tesla ein Unternehmen gewesen sei, bei dem er laut seinem Bruder Kimbal "so sehr versucht" habe "nicht CEO zu sein". Das bestätigte Elon Musk, stellte dabei jedoch klar, dass das falsch interpretiert würde, als würde er Tesla nicht lieben, was er jedoch tue. "Es ist einfach so, als hätte ich versucht, bei der Arbeit nicht verrückt zu werden", so Musk im Podcast.

Auch in einem X-Beitrag von Juni 2022 schrieb er laut Benzinga: "Ich wollte nie CEO werden - ich wollte nur an Produkten/Technologie arbeiten." Er erklärte: "Unternehmen zu leiten tut mir im Herzen weh, aber ich sehe keinen anderen Weg, Technologie und Design zum Erfolg zu führen."

Redaktion finanzen.at