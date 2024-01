Wie wirkt sich das Verhalten von Elon Musk auf Kaufentscheidungen potenzieller Tesla-Kunden aus?

• E-Auto-Interessierte nicht abgeneigt von Tesla• Elon Musks polarisierende Persönlichkeit im Fokus• Heatmap-Studie zeigt überraschende Ergebnisse

Wenige Menschen polarisieren derart wie Elon Musk . Er hat immer wieder aufsehenerregende Visionen und provoziert gerne. Eine Schlagzeile folgt auf die andere - allerdings nicht immer nur positiv, der Tesla-Chef erhält auch eine Menge negative Aufmerksamkeit.

Potenzielle E-Autokäufer nicht abgeneigt von Tesla

Während Musk-Gegner aufgrund seiner polarisierenden Art wohl denken könnten, er verprelle damit potenzielle Kunden, weist eine neue Studie von Heatmap, die von der Benenson Strategy Group im November 2023 durchgeführt wurde, darauf hin, dass Elon Musk als Person keine allzu große Rolle bei der Entscheidung, ein Fahrzeug des E-Autopioniers zu kaufen, spielt, wie Teslarati kürzlich berichtete.

In der Studie wurden 1.000 US-amerikanische Erwachsene befragt, die angaben, in Zukunft gerne ein Elektroauto fahren zu wollen. Auf die Frage "Hat Elon Musk die Wahrscheinlichkeit erhöht oder verringert, dass Sie einen Tesla kaufen oder leasen?" hatten im Februar 2023 noch 36 Prozent angegeben, dass der Tesla-Chef es "weniger wahrscheinlich" gemacht hat. Im November letzten Jahres hingegen lag der Wert nur noch bei 27 Prozent, während inzwischen 35 Prozent der Befragten angaben, dass der Milliardär es wahrscheinlicher mache, dass sie ein E-Auto kaufen oder leasen würden. 46 Prozent der Befragten gaben derweil an, dass Elon Musk keinen Einfluss auf ihre Entscheidung habe.

Dass Elon Musk also in jedem Fall negative Auswirkungen auf die Marke Tesla hat, dürfte etwas übertrieben sein.

Redaktion finanzen.at