Tesla überzeugt beim Umsatz und patzt beim Gewinn: Tesla-Aktie tiefer

Der E-Autobauer Tesla hat nach Ende des Börsenhandels in den USA seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt.

Der Elektroauto -Vorreiter Tesla hat das zweite Quartal in Folge mit einem deutlichen Gewinnrückgang abgeschlossen. In den Monaten März bis Juni verdiente die von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Firma rund 1,48 Milliarden Dollar - 45 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Im zweiten Jahresviertel erzielteondas Unternehmen damit einen Gewinn vn 0,52 US-Dollar je Aktie, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 0,85 US-Dollar je Aktie in den Büchern verzeichnet gewesen war. Experten hatten im Vorfeld einen Gewinnrückgang prognostiziert und das EPS dabei auf 0,612 US-Dollar geschätzt.

Der Umsatz stieg um zwei Prozent auf 25,5 Milliarden Dollar (23,5 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit übertraf Tesla die Umsatzschätzungen der Analysten, die sich auf 24,34 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Vor einem Jahr hatte Tesla 24,93 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Das lag aber vor allem an dem wachsenden Geschäft mit Energie und Stromspeichern, das sich auf drei Milliarden Dollar verdoppelte. Im Autogeschäft fielen die Erlöse um sieben Prozent auf rund 19,9 Milliarden Dollar.

Der Elektroautobauer, der lange jedes gebaute Fahrzeug verkaufen konnte, bekommt die Abkühlung des Marktes und zunehmende Konkurrenz anderer Hersteller zu spüren. Im zweiten Quartal fielen die Auslieferungen um knapp fünf Prozent auf knapp 444.000 Elektroautos. Das war allerdings noch besser als von Analysten erwartet.

Im vergangenen Jahr lieferte Tesla insgesamt rund 1,8 Millionen Fahrzeuge aus. Für dieses Jahr gab es bisher noch keine konkrete Prognose. Musk will demnächst ein Robotaxi vorstellen, das aber erst deutlich später auf die Straßen kommen dürfte. Unklarheit gibt es bei Teslas Plänen für ein günstigeres Modell, das die Verkäufe ankurbeln könnte.

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ fällt die Tesla-Aktie zeitweise 3,60 Prozent auf 237,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX