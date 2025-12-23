Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
23.12.2025 17:26:00
Tesla’s EV sales keep falling, but Wall Street stays focused on robotaxis
Tesla’s EV sales continue to fall, but the stock is trading around record levels as Wall Street keeps it eye on the robotaxi opportunity.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!