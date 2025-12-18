Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
18.12.2025 06:00:06
On a mission to keep music physical
Paul Sinclair’s Super Deluxe Edition label has found a healthy market issuing vintage albums on Blu-ray surround-sound discsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!