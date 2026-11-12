Tetra Tech: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its fourth quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 12, 2026, Tetra Tech (NASDAQ:TTEK) reported record operating income and earnings per share for fiscal 2026. The company's strategic emphasis on high-end water and environmental engineering expanded operating profit margins across its global operations. Three takeaways from management's call stand out for long-term investors.

Tetra Tech finished fiscal 2026 with $4.7 billion in funded backlog, which represents customer projects that are fully contracted and authorized to begin work immediately. Broad-based order momentum across federal, municipal, and commercial markets yielded three consecutive quarters with a book-to-bill ratio, which measures new orders against billed revenue, above 1.1 times. That order volume gives the company strong multiyear revenue visibility across its global engineering operations.

Management prioritizes specialized front-end technical design and engineering for water and environmental projects because complex consulting services command premium pricing. That strategic focus expanded profit margins across both government and commercial client segments in fiscal 2026. Higher-margin work supports Tetra Tech's long-term goal to increase its earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, known as EBITDA, margin by half a percentage point annually.

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