Tetra Tech Aktie
WKN: 902888 / ISIN: US88162G1031
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11.11.2026 23:37:02
Tetra Tech Q4 Profit Rises 3%
(RTTNews) - Tetra Tech, Inc. (TTEK) reported higher fourth-quarter results on Wednesday, supported by growth in its commercial and government businesses. The company also posted record annual earnings per share and a 13% increase in backlog.
Fourth-quarter net income attributable to Tetra Tech rose to $131.7 million, or $0.51 per share, from $127.7 million, or $0.48 per share, in the year-ago quarter.
Revenue edged up to $1.34 billion from $1.33 billion, while net revenue, excluding subcontractor costs, increased to $1.15 billion from $1.16 billion. Net revenue grew 5% year-over-year excluding episodic disaster response.
Adjusted earnings per share advanced 9% to $0.49.
For fiscal 2027, Tetra Tech expects earnings per share of $1.65 to $1.80 and net revenue of $4.425 billion to $4.625 billion. For the first quarter, it projects earnings per share of $0.36 to $0.38 and net revenue of $1.04 billion to $1.08 billion.
The board approved an 11% increase in the quarterly dividend to $0.072 per share, payable December 11 to shareholders of record December 2. The company also repurchased $100 million of shares during the fourth quarter.
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