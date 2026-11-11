Tetra Tech Aktie

Tetra Tech ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 902888 / ISIN: US88162G1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.11.2026 23:37:02

Tetra Tech Q4 Profit Rises 3%

(RTTNews) - Tetra Tech, Inc. (TTEK) reported higher fourth-quarter results on Wednesday, supported by growth in its commercial and government businesses. The company also posted record annual earnings per share and a 13% increase in backlog.

Fourth-quarter net income attributable to Tetra Tech rose to $131.7 million, or $0.51 per share, from $127.7 million, or $0.48 per share, in the year-ago quarter.

Revenue edged up to $1.34 billion from $1.33 billion, while net revenue, excluding subcontractor costs, increased to $1.15 billion from $1.16 billion. Net revenue grew 5% year-over-year excluding episodic disaster response.

Adjusted earnings per share advanced 9% to $0.49.

For fiscal 2027, Tetra Tech expects earnings per share of $1.65 to $1.80 and net revenue of $4.425 billion to $4.625 billion. For the first quarter, it projects earnings per share of $0.36 to $0.38 and net revenue of $1.04 billion to $1.08 billion.

The board approved an 11% increase in the quarterly dividend to $0.072 per share, payable December 11 to shareholders of record December 2. The company also repurchased $100 million of shares during the fourth quarter.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tetra Tech Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Tetra Tech Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tetra Tech Inc. 33,79 -6,97% Tetra Tech Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich freundlich -- DAX schließt fester - Rekordhoch bleibt in Reichweite -- US-Börsen schließen mit Gewinnen -- Schlussendlich mehrheitlich Gewinne in Asien
Der heimische Aktienmarkt erlebte einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt konnte ebenfalls Gewinne einfahren. Die US-Börsen legten zu. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Pluszeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen