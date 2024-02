TFS Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TFS Financial lud am 31.01.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,070 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TFS Financial 0,080 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 75,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 80,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at