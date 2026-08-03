TG Therapeutics Aktie
WKN DE: A1JXW7 / ISIN: US88322Q1085
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03.08.2026 13:29:15
TG Therapeutics Inc. Reports Fall In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - TG Therapeutics Inc. (TGTX.OB) reported earnings for second quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $7.78 million, or $0.05 per share. This compares with $28.19 million, or $0.17 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 70.3% to $240.33 million from $141.15 million last year.
TG Therapeutics Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $7.78 Mln. vs. $28.19 Mln. last year. -EPS: $0.05 vs. $0.17 last year. -Revenue: $240.33 Mln vs. $141.15 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 890 M To $ 905 M
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