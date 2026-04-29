Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
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29.04.2026 09:21:59
Thai central bank holds key interest rate, as expected
Its monetary policy committee voted unanimously to maintain the one-day repurchase rate at 1%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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