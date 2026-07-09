Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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09.07.2026 13:00:23
Burnham must resist the anti-tech tendency
It would be a crime to lose the UK’s envied tech and life science status within EuropeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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