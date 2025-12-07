HOLLYWOOD Aktie
ISIN: PLHOLWD00017
|
07.12.2025 23:37:00
The Albanian Army Conquers Hollywood: How Netflix's $82.7 Billion Warner Bros. Acquisition Followed 25 Years of Dismissed Warnings.
Media-streaming giant Netflix (NASDAQ: NFLX) used to be a pariah in Hollywood. Media rivals and giant studios always seemed quick to dismiss the upstart with the red DVD mailers. Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) subsidiary HBO was often first in line with skeptical quips.Well, the times, they are a-changin'. Netflix is buying Warner Bros. Discovery's content studio and streaming services in a blockbuster $82.7 billion deal.Let's take a look at the timeline of Netflix-related quotes that led up to this potentially game-changing buyout.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HOLLYWOOD S.A. Bearer Shsmehr Nachrichten
Analysen zu HOLLYWOOD S.A. Bearer Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.