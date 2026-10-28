Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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28.10.2026 10:00:02
The Anthropic IPO: Why Investors Are Better Off Avoiding It
Anthropic has recently filed its IPO, and its stock could begin trading next month. It'll be the next big IPO after Elon Musk's Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ:SPCX) went public back in June, at a whopping valuation of around $1.8 trillion. Anthropic could command an even higher valuation.
Quite simply, it's ludicrous that valuations are as high as they are for businesses with so much risk and such underwhelming financials. The SpaceX IPO started out hot and then quickly fizzled out. Anthropic's IPO may be an even greater disaster. Here's why I would steer clear of it.
Image source: Getty Images.
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