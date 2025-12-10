Discovery Holdings LtdShs Aktie

Discovery Holdings LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 338558 / ISIN: ZAE000022331

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 02:06:57

The Battle for Warner Bros. Discovery

Nicole Sperling, a Times reporter who covers Hollywood and the streaming revolution, breaks down the competing bids from Netflix and Paramount to buy Warner Bros. Discovery.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Discovery Holdings LtdShsmehr Nachrichten