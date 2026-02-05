The Cigna Group Registered Shs Aktie

The Cigna Group Registered Shs

WKN DE: A2PA9L / ISIN: US1255231003

05.02.2026 12:12:10

The Cigna Group Q4 Profit Declines

(RTTNews) - The Cigna Group (CI) announced earnings for fourth quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $1.234 billion, or $4.64 per share. This compares with $1.424 billion, or $5.13 per share, last year.

Excluding items, The Cigna Group reported adjusted earnings of $2.148 billion or $8.08 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.4% to $72.472 billion from $65.649 billion last year.

The Cigna Group earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.234 Bln. vs. $1.424 Bln. last year. -EPS: $4.64 vs. $5.13 last year. -Revenue: $72.472 Bln vs. $65.649 Bln last year.

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
