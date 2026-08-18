Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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19.08.2026 01:25:21
The critical tech staying safe by going underground
The war in Ukraine has spurred people to consider putting vital infrastructure underground.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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