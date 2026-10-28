Transition Aktie
WKN DE: A3EVME / ISIN: FR001400JWR8
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28.10.2026 10:57:54
The ECB needs a smooth transmission and a smooth transition
Central bank at a critical juncture as it prepares leadership changes at time of strains in bond marketsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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