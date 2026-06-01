The Elmet Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

The Elmet Group hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei The Elmet Group ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 56,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at