|
15.12.2025 15:01:49
The Generation Essentials Group To Buy Upper View Regalia Hotel In Malaysia For HK$300 Mln
(RTTNews) - Monday, The Generation Essentials Group, a subsidiary of AMTD Digital Inc. (HKD) entered into a sale and purchase agreement to buy an 80 percent stake in the Upper View Regalia Hotel in Kuala Lumpur, Malaysia for HK$300 million, equivalent to approximately $38.6 million.
The acquisition of Upper View Regalia Hotel is expected to further strengthen The Generation Essentials Group's global hospitality offerings, expanding the company's global footprint with premium properties.
In the pre-market hours, AMTD is trading at $1.08, down 4.85 percent on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tallgrass Energy GP LP Partnership Units -A-mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu TD Ameritrade Holding CorpShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stärker -- DAX fällt zurück -- US-Börsen knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt an die Nulllinie zurückfällt. Die Wall Street präsentiert sich etwas tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.