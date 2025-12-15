Britische Pfund - Hongkong-Dollar

10,4214
 HKD
0,0130
0,12 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
15.12.2025 15:01:49

The Generation Essentials Group To Buy Upper View Regalia Hotel In Malaysia For HK$300 Mln

(RTTNews) - Monday, The Generation Essentials Group, a subsidiary of AMTD Digital Inc. (HKD) entered into a sale and purchase agreement to buy an 80 percent stake in the Upper View Regalia Hotel in Kuala Lumpur, Malaysia for HK$300 million, equivalent to approximately $38.6 million.

The acquisition of Upper View Regalia Hotel is expected to further strengthen The Generation Essentials Group's global hospitality offerings, expanding the company's global footprint with premium properties.

In the pre-market hours, AMTD is trading at $1.08, down 4.85 percent on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tallgrass Energy GP LP Partnership Units -A-mehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu TD Ameritrade Holding CorpShsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stärker -- DAX fällt zurück -- US-Börsen knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt an die Nulllinie zurückfällt. Die Wall Street präsentiert sich etwas tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen