HAIN CELESTIAL GROUP Aktie
WKN: 908170 / ISIN: US4052171000
|
07.11.2025 13:31:12
The Hain Celestial Group, Inc. Q1 Loss Increases, Misses Estimates
(RTTNews) - The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) released Loss for its first quarter that Increased from the same period last year and missed the Street estimates.
The company's earnings came in at -$20.63 million, or -$0.23 per share. This compares with -$19.66 million, or -$0.22 per share, last year.
Excluding items, The Hain Celestial Group, Inc. reported adjusted earnings of -$7 million or -$0.08 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn -$0.05 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 6.8% to $367.88 million from $394.60 million last year.
The Hain Celestial Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$20.63 Mln. vs. -$19.66 Mln. last year. -EPS: -$0.23 vs. -$0.22 last year. -Revenue: $367.88 Mln vs. $394.60 Mln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HAIN CELESTIAL GROUP INC.mehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: HAIN CELESTIAL GROUP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.09.25
|Ausblick: HAIN CELESTIAL GROUP legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
31.08.25
|Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu HAIN CELESTIAL GROUP INC.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|HAIN CELESTIAL GROUP INC.
|0,87
|-5,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.