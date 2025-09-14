HAIN CELESTIAL GROUP Aktie
WKN: 908170 / ISIN: US4052171000
|
14.09.2025 07:01:06
Ausblick: HAIN CELESTIAL GROUP legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
HAIN CELESTIAL GROUP äußert sich am 15.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass HAIN CELESTIAL GROUP im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,034 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 USD je Aktie gewesen.
7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 372,1 Millionen USD gegenüber 418,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 11,14 Prozent.
Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,142 USD, gegenüber -0,840 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 1,57 Milliarden USD im Vergleich zu 1,74 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HAIN CELESTIAL GROUP INC.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: HAIN CELESTIAL GROUP legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
31.08.25
|Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: HAIN CELESTIAL GROUP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.25
|Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)