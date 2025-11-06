HAIN CELESTIAL GROUP Aktie
Ausblick: HAIN CELESTIAL GROUP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
HAIN CELESTIAL GROUP lässt sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HAIN CELESTIAL GROUP die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,054 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,220 USD je Aktie vermeldet.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 394,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei HAIN CELESTIAL GROUP für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 364,0 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,078 USD, während im vorherigen Jahr noch -5,890 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,51 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,56 Milliarden USD waren.
