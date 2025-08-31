HAIN CELESTIAL GROUP Aktie

WKN: 908170 / ISIN: US4052171000

WKN: 908170 / ISIN: US4052171000

31.08.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HAIN CELESTIAL GROUP stellt voraussichtlich am 15.09.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,034 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HAIN CELESTIAL GROUP -0,030 USD je Aktie verloren.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 11,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 418,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 372,1 Millionen USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,142 USD, gegenüber -0,840 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,74 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

