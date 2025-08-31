HAIN CELESTIAL GROUP Aktie
WKN: 908170 / ISIN: US4052171000
|
31.08.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
HAIN CELESTIAL GROUP stellt voraussichtlich am 15.09.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,034 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HAIN CELESTIAL GROUP -0,030 USD je Aktie verloren.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 11,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 418,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 372,1 Millionen USD aus.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,142 USD, gegenüber -0,840 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,74 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HAIN CELESTIAL GROUP INC.mehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: HAIN CELESTIAL GROUP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.25
|Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu HAIN CELESTIAL GROUP INC.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|HAIN CELESTIAL GROUP INC.
|1,51
|-2,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefer ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die US-Börsen präsentierten sich mit Abgaben. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich vor dem Wochenende uneinheitlich.