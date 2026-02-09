Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
|
09.02.2026 13:31:20
The hidden money behind deep-sea mining
A DW investigation traces the hidden financial web behind deep-sea mining — an industry scientists say remains poorly understood, yet capable of causing irreversible harm to oceans worldwide.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sea Ltd (A) (spons. ADRs)
Analysen zu Sea Ltd (A) (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sea Ltd (A) (spons. ADRs)
|91,00
|-0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte mit einem kleinen Minus starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.