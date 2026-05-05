Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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05.05.2026 20:45:00
The last time semiconductor stocks rose this far this quickly, the dot-com bubble burst
The rolling 25-day performance for one index of semiconductor stocks has reached its highest level since March 9, 2000 —the day before the dot-com bubble peaked.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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