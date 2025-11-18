Going Aktie

Going für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
18.11.2025 19:24:00

The red flags are going up across the stock market. Will investors notice?

Now is a good time to check your risk level.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzungmehr Nachrichten