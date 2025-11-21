Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
|
21.11.2025 12:00:00
The Stock Market Just Did Something It Hasn't Done in 18 Years. Is It a Signal or Noise?
The stock market has been on a wild ride over the past three years.Following the public release of ChatGPT, tech stocks have soared with the Nasdaq Composite more than doubling from its 2022 nadir. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has been on a tear as well.The broad-market index jumped 24% in 2023 and gained another 23% in 2024. With just a few weeks left in the year, the S&P 500 appears to be on track for another double-digit gain.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
