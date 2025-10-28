Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
|
28.10.2025 16:10:40
The Vanguard 500 Index Fund ETF (VOO) Offers Broader Diversification Than the Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF (QQQ)
Comparing the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO) to the Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ) means weighing two of the largest U.S. equity ETFs. VOO tracks the S&P 500, covering the 500 biggest U.S. companies, whereas QQQ focuses on the NASDAQ-100, emphasizing tech and growth. Here's how they stack up for cost, performance, risk, and portfolio makeup.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; figures use five-year weekly returns.VOO is considerably more affordable, with a 0.03% expense ratio versus QQQ's 0.20% (as reported by Financial Modeling Prep as of Oct. 28, 2025). It also offers a higher yield, paying 1.1% compared to QQQ's 0.4% (as of Oct. 27, 2025), which may appeal to income-focused investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Invesco Ltdmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Invesco Ltd
|20,66
|-0,24%
