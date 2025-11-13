Thermax: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Thermax hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 10,62 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Thermax mit einem Umsatz von insgesamt 24,74 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 5,27 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at