Ultimate Holdings Group Aktie

Ultimate Holdings Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.11.2025 12:00:00

They bet everything on Palantir and became millionaires. Inside the market’s ultimate cult stock.

‘If I was wrong about Palantir, I would have nothing’: Palentir speculators buy corporate swag, post on Reddit and pitch their parents on Alex Karp.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten