Ultimate Holdings Group Aktie
WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097
|
25.11.2025 12:00:00
They bet everything on Palantir and became millionaires. Inside the market’s ultimate cult stock.
‘If I was wrong about Palantir, I would have nothing’: Palentir speculators buy corporate swag, post on Reddit and pitch their parents on Alex Karp.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten
|
20.11.25
|Palantir-Aktie setzt Konsolidierung trotz Australien-News fort (finanzen.at)
|
20.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
17.11.25
|NHS-Schulungsprogramme geplant - Palantir-Aktie nach Rally schwächer (finanzen.at)
|
17.11.25
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Peter Thiel und Alex Karp: Palantir - wie mächtig ist die Analysefirma wirklich? - Podcast Firewall (Spiegel Online)
|
13.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 sackt mittags ab (finanzen.at)