Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
|
19.11.2025 15:23:00
Thinking of Buying Beyond Meat Stock? These Are 3 Numbers You'll Want to Think About First
Food company Beyond Meat (NASDAQ: BYND) has been struggling for multiple years. But recently, the stock has become a hot buy with retail investors, with it looking as if it may become the next big meme stock set to take off.Its shares went parabolic last month, only to come down sharply from those highs afterwards. There's been a lot of noise surrounding the stock of late, which may have you wondering whether it is indeed a good buy and due for another strong rally, or if it has just been a trendy stock to own of late.Here are the three most important numbers you need to know if you're considering Beyond Meat's stock for your portfolio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
