WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
12.12.2025 04:51:00
This $3 Stock Could Be Your Ticket to Millionaire Status
Some of the best growth stocks started out as penny stocks, and digging for small-cap companies can lead to significant gains. If you only want to spend $3 on a promising stock, Hive Digital Technologies (NASDAQ: HIVE) should be on your radar.It's a crypto miner that has recently pivoted to AI infrastructure. Investors who feel like they missed out on IREN (NASDAQ: IREN) and Cipher Mining (NASDAQ: CIFR) can get a ground-floor entry with this stock.Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
