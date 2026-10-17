Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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17.10.2026 11:35:00
This 401(k) Move Could Come At a Huge Cost After Age 63
Many people keep their retirement savings in a 401(k) or a similar tax-advantaged account. Once you retire, it is time to start drawing from those savings. However, before you make a large withdrawal, you should be aware of the implications.
And if you are 63 or over, it's especially important to know that your withdrawals could have a surprising impact on your monthly bills a few years down the line. Here's why.
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