Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
29.12.2025 14:45:00
This Beaten-Down Stock Just Jumped By 8%. Time to Buy?
The past 18 months have been challenging for Novo Nordisk (NYSE: NVO). Clinical setbacks, worse-than-expected financial results, and a loss of market share in its most important therapeutic area have all contributed to a significant stock price decline over this period. Is the bleeding over?Recent regulatory developments in the U.S. jolted Novo Nordisk's share price by as much as 8% in one day. Let's find out what happened and whether Novo Nordisk is worth investing in.Novo Nordisk generates the majority of its revenue from its GLP-1 products, which are approved for the treatment of diabetes, weight management, and several other conditions, including reducing the risk of major cardiovascular events. One of the company's most famous brands is Wegovy, an anti-obesity medicine. Wegovy is administered subcutaneously once a week.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Börse aktuell - Live TickerRuhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX wenig bewegt -- US-Börsen etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendiert zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.