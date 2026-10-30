This Brilliant Quantum Computing Stock Could Double in a Year

Quantum computing is coming faster than most investors realize, and next year could be a major rebound year for the stocks of some contenders in the space. One that I've got my eye on is IonQ (NYSE: IONQ). It is generally recognized as one of the top quantum computing pure-play companies, and is taking a different approach to the technology than most.

It has some impressive products in development that it expects to roll out in early 2027, and their arrival could ignite renewed interest in its stock. If it does, I could see the stock doubling over the next year. That would make it a no-brainer buy now, but how will it get it done?

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