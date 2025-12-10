TOKEN Aktie
WKN: 565294 / ISIN: JP3590900001
|
10.12.2025 01:27:45
This Cryptocurrency's 7.6% Move Today Rocketed This Token Into the Top 30
Polkadot (CRYPTO: DOT) is one of the most impressive movers in today's cryptocurrency market, appreciating 7.6% over the past 24 hours, as of 7 p.m. ET. This move follows increasingly bullish momentum in the digital assets space, with the market capitalization of all cryptocurrencies rising 2.5% over the same time frame.However, for Polkadot, a token that has declined by more than 72% over the past year (inclusive of today's move), investors who have continued to buy on the way down have clearly been waiting for a significant move like this to justify their position.
Aktien in diesem Artikel
|TOKEN CORP
|14 100,00
|0,00%
