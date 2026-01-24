Nava a Aktie
WKN DE: A41MYP / ISIN: US6391931010
|
24.01.2026 22:36:53
This Fund Put $3.4 Million Into Navan Despite a 60% Post-IPO Drop
Lunate Capital disclosed a position in Navan (NASDAQ:NAVN) as of its January 23 SEC filing, acquiring 200,000 shares—an estimated $3.42 million trade based on quarterly average pricing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission (SEC) dated January 23, Lunate Capital Ltd established a position in Navan by acquiring 200,000 shares. The quarter-end value of the stake also registered at $3.42 million.This was a new position for Lunate Capital, making up 1.29% of reportable assets under management as of December 31.
